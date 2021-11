Un avion a dû atterrir d’urgence après que de la fumée a été découverte dans l’une de ses cabines. L’avion appartenant à la compagnie aérienne Corsair, avait quitté l’aéroport de Paris-Orly à destination de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), n’est finalement pas venu à destination. Le vol a fait demi-tour quelques instants après le décollage et a atterri à Brest, en raison d’un problème technique selon la compagnie. « Suite à un problème technique, le vol Orly/Pointe-à-Pitre du 25 novembre a fait demi-tour. L’avion a été dérouté sur Brest », a expliqué la compagnie dans un courriel.

D’après la Direction générale de l’aviation civile, l’avoir a atterri suite à une fumée en cabine. D’après la direction, les pompiers ont inspecté l’avion lorsqu’il a atterri, mais la fumée s’était déjà dissipée. Un nouveau vol a été prévu pour demain vendredi à 13h40 pour acheminer les passagers à destination. « Les clients seront hébergés dans des hôtels à Brest et vont être prévenus individuellement par SMS » a précisé la compagnie dans son courrier.

Un Boeing prend feu en plein vol

En février dernier, l’un des moteurs d’un Boeing 777-2000 de la compagnie américaine United Airlines avait pris feu en plein vol et forcé le pilote à effectuer un atterrissage d’urgence peu après son décollage de Denver. L’avion qui assurait la liaison entre Denver (Colorado) et Honolulu (Hawaï) avait subi des éruptions similaires à au moins deux autres vols précédents qui avaient également pris feu. Le pilote du vol avait pu faire atterrir l’avion en toute sécurité et personne n’a été blessé.