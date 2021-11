L’ancien président Guinée Alpha Condé vit désormais dans la résidence de son épouse. Selon un communiqué publié dans la nuit du lundi 29 novembre par le Comité national de redressement et du développement (CNRD), il vit maintenant au domicile officiel de son épouse qui se trouve dans la région de Dixinn, précisément à Landréah dans la banlieue de Conakry.

Le transfert de l’ex-président à la maison de son épouse Hadja Djénè Kaba Condé constitue une manière pour le CNRD de rassurer l’opinion publique nationale et internationale sur sa volonté de se conformer aux principes de liberté universelle des droits de l’homme. Selon le Lieutenant-colonel Aminata Diallo, le comité et son président ont la ferme intention d’assurer à tout le peuple guinéen le respect de leurs libertés individuelles et collectives. Elle assure également que le comité garantira à l’ex-chef d’État, le traitement qu’un homme de son rang mérite sans que la communauté nationale ou internationale soit obligée de mettre une quelconque pression.

La justice pour décider du sort de l’ancien chef de l’État

Le CNRD a pris le pouvoir en Guinée en septembre 2021 après un coup d’État perpétré contre Alpha Condé alors président. Dans une interview accordé à la RFI, le colonel Mamady Doumbaya, actuellement président de la transition, avait affirmé en son temps que le putsh était une manière pour le groupe de prendre ses responsabilités et d’apporter des solutions aux divers dysfonctionnements surtout institutionnels qui engendrent la tension sociopolitique dans le pays.

À sa prise de parole, Mamady Doumbaya avait également déclaré que le sort d’Alpha Condé (en ce moment placé en résidence surveillée) était désormais dans la main de la justice. « Je suis président de la transition et non ministre de la Justice. La justice guinéenne aura toute son indépendance, tout mon accompagnement pour que ce peuple assoiffé de justice puisse vraiment se retrouver », avait laissé entendre le nouvel homme fort de la Guinée, le colonel Mamady Doumbaya.