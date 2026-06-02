Mondial 2026 : la RDC privée d’un match de préparation en Espagne à cause d’Ebola

Le match amical de préparation au Mondial 2026 prévu le 9 juin entre la République démocratique du Congo et le Chili a été interdit par la mairie de La Línea de la Concepción, dans le sud de l’Espagne. Le maire de cette commune andalouse, Juan Franco, a signé un décret municipal bloquant l’organisation de la rencontre au stade municipal, invoquant des préoccupations sanitaires liées à l’épidémie d’Ebola en Afrique centrale.

L’information a été rendue publique par la mairie de La Línea de la Concepción, ville d’environ 65 000 habitants, après diffusion d’un enregistrement audio du maire. Le document administratif s’appuie sur un rapport du service de santé de la municipalité, lequel recommande de ne pas autoriser la tenue du match en raison de risques sanitaires jugés potentiels. La décision s’inscrit également dans le cadre des recommandations formulées par les services de santé de la communauté autonome d’Andalousie.

Une décision municipale motivée par un avis sanitaire local

Dans son intervention, Juan Franco a confirmé avoir signé l’acte administratif interdisant la rencontre. Il a évoqué une mesure de prévention en reprenant les conclusions des services sanitaires locaux. La mairie précise que l’avis médical interne déconseille la tenue du match au regard de la situation épidémiologique signalée dans la région d’origine de la sélection congolaise.

Le maire a justifié cette position par une logique de précaution, en insistant sur les incertitudes liées à la circulation du virus. L’épidémie d’Ebola en cours en République démocratique du Congo, causée par une souche identifiée par les autorités sanitaires internationales, reste surveillée par les structures de santé régionales et internationales.

Une épidémie suivie de près par les autorités sanitaires

La République démocratique du Congo fait face à une nouvelle flambée d’Ebola dans sa partie orientale, où les autorités sanitaires locales et l’Organisation mondiale de la santé suivent l’évolution des cas et des chaînes de transmission. Des dispositifs de surveillance ont également été renforcés dans les pays voisins, notamment en Ouganda, en raison de mouvements de population transfrontaliers. Selon les principes généraux rappelés par l’OMS dans la gestion des épidémies d’Ebola, la transmission du virus se fait principalement par contact direct avec les fluides corporels d’une personne infectée. La période d’incubation peut aller jusqu’à 21 jours, ce qui guide les protocoles de suivi médical et d’isolement des cas suspects.

Conséquences sur la préparation de la RDC

La sélection congolaise se retrouve privée d’un match de préparation inscrit dans son calendrier de montée en puissance vers la Coupe du monde 2026. Les organisateurs n’ont pas encore communiqué sur une éventuelle reprogrammation ou sur une solution de remplacement. Aucune indication officielle n’a été donnée à ce stade sur un autre lieu susceptible d’accueillir la rencontre. La décision municipale reste en vigueur pour la date du 9 juin, en attente d’éventuels ajustements du programme international des équipes concernées.