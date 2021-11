L’immigration clandestine, une fois encore remise sur la table. Malgré les messages de sensibilisation et les appels des gouvernements africains, de nombreux jeunes continuent de risquer leurs vies en espérant un avenir meilleur. Au péril de leurs vies, les candidats à l’immigration clandestine bravent les conditions les plus rudes. Récemment des sénégalais qui tentaient l’immigration clandestine et qui sont bloqués au Niger ont lancé un cri d’alarme à cause des conditions dans lesquelles ils vivent.

15 sénégalais vivent dans des conditions difficiles dans une zone désertiques du Niger où ils sont exposés à la menace terroriste après avoir été refoulés d’Algérie selon nos recoupements d’informations. Après avoir contacté l’ambassadeur de leur pays sans avoir satisfaction, ces sénégalais entendent passer par la propagande dans les médias espérant pouvoir faire entendre leurs voix afin qu’ils rejoignent leurs terres natales. « Nous ne demandons pas à retourner en Algérie, on souhaite que l’État du Sénégal nous rapatrie au plus vite », confie Aliou Faye considéré comme la voix de ces sénégalais.

Selon nos informations, Il aurait confié que l’ambassadeur du Sénégal au Niger n’aurait pas apprécié l’initiative de faire passer leur message dans les médias. « Il (l’ambassadeur) a dit que toutes les personnes qui se sont adressées à la presse, resteront bloquées ici (Arlit) », aurait affirmé M Faye selon nos sources. « A partir de 22h, des policiers viennent former un barrage pour empêcher nos déplacements. Même si tu as des problèmes de santé, tu ne pourras pas te déplacer », dit M Faye sur les conditions dans lesquelles ils vivent.