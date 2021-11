Le mardi 16 novembre dernier, le tout nouveau docteur en sociologie de développement était invité sur Océan Fm. Le journaliste culturel venait de soutenir 6 jours plus tôt une thèse de doctorat sur la sorcellerie. Dans la même journée du mardi, un incendie a ravagé la radio. Une coïncidence qui a créé la polémique. En effet, une certaine opinion a estimé que cet incident malheureux avait un lien avec le passage du Docteur par Océan Fm. Ce que l’intéressé rejette non sans invectiver l’auteur de l’article.

« Il a écrit un article pour faire de la sensation »

« Je fais mon interview à 11heures, il y a eu incendie à 17 heures, donc ça n’a rien à voir avec mon passage. Je crois que quelqu’un est devenu fou et a écrit un article pour faire de la sensation » a déclaré Florent Eustache Hessou interrogé par Crystal News. Il précise qu’il n’avait même pas voulu répondre à l’invitation de la radio mais on l’a supplié. Pour lui, les béninois ne sont pas encore prêts pour comprendre ce qu’il dit à propos de la sorcellerie. « Je n’avais pas voulu. J’ai décidé de me taire. Nous ne sommes pas encore prêts pour comprendre. Nous, on a posé la problématique, on se tait et le reste viendra avec le temps » assure le journaliste et animateur culturel.

« Ça n’a aucune logique»

En somme, le nouveau docteur soutient ne rien avoir avec l’incendie survenu à Océan Fm. « Ça a quoi comme logique ? Ça n’a aucune logique. On ne peut écrire ça que quand il s’agit de sorcellerie » a déclaré Florent Eustache Hessou.