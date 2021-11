Il existe désormais en Inde, une reproduction du Taj Mahal, le plus célèbre joyau architectural de l’art indo-islamique. Elle a été construite par un indien qui souhaite par cet acte montrer à sa femme tout l’amour qu’il lui porte et envoyer également un message de paix et d’amour dans tout l’inde.

L’Inde possède désormais une réplique de son plus célèbre édifice architecturale, le Taj Mahal. Comme l’original, la bâtisse a été construite par un mari pour sa tendre épouse. L’époux qui se prénomme Anand Prakash Chouksey a bâti le monument en guise de symbole d’amour à sa femme qui souhaitait avoir une salle de méditation. L’édifice est érigé à Burhanpur dans le centre du pays et a une taille un peu plus petite que le vrai Taj Mahal situé à Agra.

Trois années et 15 millions de roupies (180 milles euros) ont été consacrées à sa réalisation. Le même matériau qui a servi à la construction du Taj Mahal au 17e siècle, le marbre de Malkrana, a été aussi utilisé pour construire le bâtiment. Monsieur Chouksey envisage aussi mettre drapeau de l’Inde en haut du bâtiment principal puis de mettre les symboles religieux du pays sur les minarets.

Un édifice pour la paix et l’harmonie dans le pays

Pour la femme d’Anand Prakash Chouskey, la construction procure de l’énergie positive et une atmosphère différente. Au-delà de tout message d’amour entre deux amoureux, le couple dit également vouloir apporter à travers cette œuvre un message d’harmonie et de paix au peuple indien. Selon Chouskey, il y a énormément haine dans la société or l’amour arrive à régler tous les problèmes existentiels.