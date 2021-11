Le Shin Beth, le service israélien de renseignement intérieur a déclaré jeudi avoir arrêté un homme de ménage du ministre de la Défense, Benny Gantz, pour espionnage présumé au profit de l’ennemi juré de d’Israël, l’Iran. Le service de renseignement a déclaré qu’une enquête conjointe avec la police a révélé qu’Omri Goren, 37 ans, aurait contacté le groupe de pirates Black Shadow affilié à l’Iran de son propre chef quelques jours avant son arrestation. Il leur avait proposé de fournir des informations provenant du domicile du ministre.

Le suspect aurait contacté le groupe via le service de messagerie Telegram. En échange d’une somme d’argent non divulguée, il a proposé d’installer un logiciel espion sur l’ordinateur du ministre qui permettrait à un tiers d’y accéder. Il aurait également pris des photos du bureau de Gantz, des ordinateurs, une tablette, un coffre-fort verrouillé, une déchiqueteuse, des papiers avec une adresse IP, un colis avec une étiquette répertoriant les souvenirs que Gantz a reçus en tant que chef d’état-major de Tsahal, des photos encadrées de la famille, factures d’impôts et d’autres.

« Menacé la sécurité de l’État d’Israël »

Goren a partagé certaines des photos avec le groupe pour prouver qu’il avait effectivement accès au domicile du ministre de la Défense. Le service israélien de renseignement intérieur a souligné que Goren avait été arrêté avant qu’il ne puisse causer des dommages et comme il n’avait pas accès aux documents classifiés, il ne les a pas partagés avec les pirates. L’enquête a été menée à la connaissance de Gantz.

Une fois l’enquête terminée, le parquet du district central a déposé un acte d’accusation contre Goren pour espionnage présumé. D’après l’acte d’accusation, l’homme de ménage a « menacé la sécurité de l’État d’Israël ». Le Shin Bet a déclaré qu’à la lumière de l’incident, il a entrepris de rechercher des moyens de limiter « la possibilité que des cas comme celui-ci se répètent à l’avenir ».