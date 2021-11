Le président américain Joe Biden a été surpris en train de faire une sieste lors de la cérémonie d’ouverture de la COP26. Le président américain était arrivé à Glasgow en grande pompe lundi matin alors que les dirigeants mondiaux se réunissaient pour la conférence sur le changement climatique. Cependant, l’homme politique a semblé avoir du mal à garder les yeux ouverts tout en écoutant les discours d’ouverture. L’homme de 78 ans semblait fatigué lorsque le Premier ministre de la Barbade, Mia Mottley, a prononcé un discours important sur la lutte contre le changement climatique.

Le président a été filmé les bras croisés et en train de s’assoupir progressivement. Les yeux de Biden se sont fermés pendant quelques secondes avant de se réveiller, et avant de se refermer une deuxième fois. Cette fois, l’homme que Donald Trump a appelé « Sleepy Joe » (Joe l’endormit) a fermé les yeux pendant 30 secondes avant qu’un homme en costume ne vienne le réveiller. Le président a ensuite décroisé les bras et a écouté ce que le membre du personnel lui disait, avant d’applaudir l’orateur d’ouverture.

« Le meilleur look »

Les téléspectateurs ont rapidement compris la brève sieste du président et ont commencé à se moquer de lui sur les réseaux sociaux. « Bon sang… pas le meilleur look quand vous essayez de dire le mot pour vous réveiller », a écrit un journaliste. L’ancien président Donald Trump n’a pas passé sous silence le cliché. Dans un e-mail, il s’est moqué de Biden en remettant en cause sa sincérité sur la lutte contre le réchauffement climatique. Une « personne qui a un véritable enthousiasme et croyance dans un sujet ne [s’endormirait] jamais ! », a écrit Trump. En plus du président américain, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a également été photographiés en train de dormir.

Biden appears to fall asleep during COP26 opening speeches pic.twitter.com/az8NZTWanI — Zach Purser Brown (@zachjourno) November 1, 2021