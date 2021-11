La Cour suprême organise depuis ce lundi 22 novembre 2021 à Dassa-Zoumè dans le département des Collines, la 9ème rencontre de l’institution avec les juridictions de fond et les autres composantes des acteurs de la justice. Cette rencontre va aborder les questions liées aux fonctions du magistrat et également la responsabilité disciplinaire du magistrat dans l’exercice de ses fonctions.

Dassa-Zoumè, dans le département des Collines, accueille depuis ce lundi 22 novembre 2021, la 9ème rencontre de la Cour suprême avec les juridictions de fond sur les questions liées aux fonctions du magistrat. Pour le président de la Cour suprême, Victor Dassi Adossou, «la 9ème rencontre de la Cour suprême avec les juridictions de fond revêt une innovation» parce qu’«aux avocats du barreau, se sont ajoutés les autres artisans de l’œuvre de justice dénommés arbitrairement ’’auxiliaires de justice’’ que sont les huissiers, les notaires, les commissaires-priseurs». Par rapport à la responsabilité disciplinaire du magistrat dans l’exercice de ses fonctions, le ministre de la justice et de la législation, Sévérin Quenum a déclaré qu’une «justice plus accessible, plus rapide, débarrassée des lourdeurs et pesanteurs de toute nature est des plus légitimes et justifie ainsi à bien des égards l’institutionnalisation d’un cadre permanent de dialogue direct, franc et sincère entre tous les acteurs du monde judiciaire en général et ceux de la magistrature en particulier». Comme l’a affirmé le magistrat Pierre Casamayor, selon le ministre Sévérin Quenum que «ce n’est pas aux citoyens d’avoir confiance aux juges mais c’est aux juges d’inspirer confiance aux citoyens».

Il faut signaler que pour le Préfet des Collines, Saliou Odoubou, l’importance est «de mettre résolument l’appareil judiciaire national au diapason des exigences de l’Etat de droit». Toute chose qui, selon lui, «concourt à la création des conditions nécessaires d’une justice de qualité dans notre pays».