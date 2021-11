L’affaire de la sextape a été tranchée ce mercredi 24 Novembre 2021. En effet, le tribunal a rendu son verdict dans l’affaire de la sextape qui fait couler beaucoup d’encre et de salive. L’international français Karim Benzema qui évolue au Real Madrid et ses co-accusés est désormais fixé sur son sort. Il a été condamné à un an de prison avec sursis assorti d’une amende. Des peines allant de dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis à deux ans et demi de prison ferme ont été prononcées contre les co-accusés de l’international français.

Les juges en charge de l’affaire de la sextape dans laquelle l’attaquant du Real Madrid Karim Benzema est cité ont rendu leur verdict. Karim Benzema a été reconnu coupable ce mercredi 24 Novembre de complicité de tentative de chantage contre son ex-coéquipier Mathieu Valbuena. Après l’annonce du verdict, les avocats de l’international français ont annoncé qu’ils allaient interjeté appel. Celui qui a rejoint il y a quelques semaines l’effectif des bleus a été condamné à un an de prison avec sursis et 75.000 euros d’amende. Les prochaines semaines nous permettront de connaître les derniers développements.