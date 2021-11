L’attaquant parisien Kylian Mbappé continue de faire parler de lui dans la presse sportive concernant son éventuel départ du PSG pour le Real Madrid. Alors que l’ancien monégasque est à quelques mois de la fin de son contrat (juin 2022) avec le club de la capitale française, on se demande quelle pourrait être sa prochaine destination.

Le Real Madrid aurait déjà tout prévu pour la star du PSG

Pour le moment, c’est le club du Real Madrid qui s’est montré très intéressé par le joueur de 22 ans, qu’il n’a d’ailleurs pas pu acheter lors du dernier mercato. Par ailleurs, ses ambitions concernant Mbappé n’ont pas changé d’autant plus qu’il est disposé à mettre la main à la poche pour le recruter. Ainsi, le média Italien Il Corriere dello Sport a indiqué que le Real Madrid aurait déjà tout prévu pour la star du PSG. Selon ses informations, le club espagnol aurait déjà préparé un contrat pour cette dernière, qui prévoit un salaire net de 25 millions d’euros net, hors bonus. Si Mbappé accepte ce contrat, il deviendra le joueur le plus payé du Real Madrid.

Pour rappel, Kylian Mbappé n’a jamais caché son intention de quitter le PSG. Lors d’une interview donnée en octobre 2021, il avait clairement affiché sa volonté de partir. « Ce qui peut me faire rester au PSG ? On en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l’hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : « Oh, je ne sais pas. » Cet été, mon ambition était claire, je voulais partir et mettre le club dans les meilleures conditions pour assurer mon remplacement » avait-il fait savoir.