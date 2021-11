La Chine a montré ces dernières années qu’elle a son mot à dire dans les échanges internationaux. Cette situation fait qu’elle figure au rang des grandes puissances tant notamment dans les domaines commercial, technologique et économique. Cependant, avec un tel poids sur la scène internationale, Pékin continue de percevoir des subsides de l’aide française au développement.

L’aide donnée par l’Hexagone à la Chine n’a plus sa raison d’être

Le pays asiatique a en effet reçu au titre de l’année 2020, 140 millions d’euros d’aide publique au développement. Par ailleurs, il dispose d’une place de choix (9e) contrairement au Cameroun et au Burkina Faso qui sont moins favorisés. Il s’agit là d’une situation qui est vue d’un mauvais œil par le député du parti Les Républicains, Marc Le Fur. Dans un rapport annexé au projet de loi des finances au titre de 2022, il a condamné cet état de choses. Tout en rappelant que Pékin « occupe la position particulière de récipiendaire et de donneur » d’aides publiques au développement, il a souligné que le pays asiatique n’a pas la même situation que les autres ayants droit aux aides accordées par la France. Marc Le Fur continue en faisant savoir que l’aide donnée par l’Hexagone à la Chine n’a plus sa raison d’être. D’après lui, il est « urgent » que la Chine soit enlevée de la liste des pays en voie de développement.

Notons cependant que cette situation se justifie par le PIB par habitant de la Chine qui a atteint, selon le fonds monétaire international (FMI), 9608 dollars. Pour arriver à ce classement, le PIB par habitant a été calculé sur la population de la Chine estimée à 1,4 milliard de personnes. Ce chiffre met donc la Chine à la 72e place mondiale, derrière les Etats-Unis (9e) et la France (21e). Aussi, à cause de cela, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ayant pour membre la France, la considère comme un pays en voie de développement.