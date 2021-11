La montée de l’extrême-droite suscite l’inquiétude chez les autorités belges. Hier lundi 07 novembre 2021, Serge Lipszyc, président du comité de renseignement, a dressé un tableau sombre de la situation. Dans un rapport concernant l’infiltration des structures de l’Etat dont l’armée par l’extrême droite, qu’il a présenté à huis clos devant les parlementaires de la Chambre, le député fédéral Denis Ducarme a fait part d’informations « pétrifiantes ».

« Il faut donc une vigilance accrue dans ce domaine »

Dans une interview accordée dans la matinée de ce mardi 9 novembre 2021, au média belge LN24, le parlementaire a indiqué qu’« il y a des suspicions d’actions extrémistes chez plusieurs militaires. On parle évidemment d’une minorité mais pas non plus d’un phénomène isolé. (…) Il faut donc une vigilance accrue dans ce domaine ». Il a par ailleurs fait part de ses profondes craintes, puisqu’« il y a une nostalgie du 3e Reich. La justice et les services de renseignement ont du travail à faire ». Notons que le député a évoqué un problème de manque de moyens, parce qu’il n’y a pas assez d’effectifs pour assurer le traitement des dossiers ouverts à la sûreté. Outre Denis Ducarme, l’administrateur général adjoint de la Sûreté de l’Etat Pascal Pétry a aussi dit ses préoccupations concernant la progression de l’extrême droite en Belgique.

Cependant « quant à dire qu’elle (estrême-droite) a une volonté de s’insérer au sein de nos institutions et de les mettre en péril, je ne suis pas en mesure de vous le confirmer maintenant. Nous travaillons sur des situations concrètes de radicalisme politique, mais nous ne pouvons pas à l’heure actuelle confirmer cette information » a-t-il ajouté.