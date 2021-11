En visite de travail à Abidjan en Côte d’Ivoire depuis le jeudi 11 novembre 2021, la ministre de l’économie numérique Aurélie Adam Soulé Zoumarou a été reçue en audience hier vendredi par son homologue ivoirien Roger Félix Adom. Les deux personnalités, ont parlé de coopération. Le Bénin veut partager son expérience avec la Côte d’Ivoire en matière de dématérialisation de l’administration et dans d’autres projets du numérique.

« Il faut …regarder autour de soi pour voir ce qui marche et s’en inspirer »

Par ailleurs, il souhaite aussi s’inspirer du projet e-agriculture développé dans le pays d’Alassane Ouattara, « On a beau bien faire, il faut toujours s’arrêter et regarder autour de soi pour voir ce qui marche et s’en inspirer » a déclaré Aurélie Adam Zoumarou. La ministre béninoise a eu droit à la présentation du projet e-agriculture par Mme Touré Namahoua, directrice générale de l’Economie numérique . Ce projet a été mis en place dans la nation éburnéenne en 2018 avec l’aide de la Banque mondiale.

Le projet « point numérique communautaire » du Bénin intéresse le ministre Adom

Aurélie Adam Zoumarou a déclaré que l’expérience ivoirienne dans ce domaine allait beaucoup servir le Bénin. Son homologue ivoirien a de son côté salué l’initiative de son hôte. Il n’a pas manqué de lui confier que le projet « point numérique communautaire », développé au Bénin dans les communes avait éveillé son intérêt. La visite de travail de la ministre de l’économie numérique à Abidjan, prend fin le 16 novembre prochain selon l’Agence ivoirienne de presse.