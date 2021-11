Le retour de Sophie Pétronin au Mali après sa captivité continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive en France. Après les dures critiques des politiciens comme Marine Le Pen, le ministre Jean-Yves le Drian a sévèrement remis en cause la décision de l’ex-otage.

Alors qu’il était invité ce dimanche de l’émission « Le Grand Jury » sur LCI, RTL et le Figaro, Jean-Yves le Drian s’est insurgé contre le retour de Sophie Pétronin au Mali, pays dans lequel elle était restée captive durant de nombreux mois. Pour le ministre, c’est inconcevable qu’après le temps et tous les moyens qui ont été consacrés à sa libération, l’ex-otage retourne encore dans le pays où elle a été gardée en captivité durant des mois prétextant qu’elle se sent mieux là-bas.

Très en colère, le ministre des Affaires étrangères n’a pas répondu à la question de savoir si la France serait encore prête à déployer les moyens pour aller secourir une nouvelle fois Sophie Pétronin au cas où elle serait de nouveau prise en otage. « Si elle est bien au Mali, qu’elle y reste. », a-t-il simplement rétorqué ajoutant que si Sophie Pétronin a dit qu’elle se porte bien, cela signifie qu’elle.

Son fils Sébastien Pétronin avait répondu à Macron

Le retour de Sophie Pétronin au Mali seulement 5 mois après sa libération des mains de djihadistes dans le même pays est source de polémique depuis plusieurs semaines en France. Pour nombre de politiciens, il s’agit d’un acte irresponsable, car à leur avis, l’ex-otage a décidé de retourner dans les mains de ses bourreaux. Pour celui-ci, on s’en prend à sa mère pour rien. Selon, Sébastien Pétronin, Sophie Pétronin vit en sécurité et n’est sortie qu’une fois de son logement et sous grande escorte. Elle ne court donc pas de danger là où elle se trouve.

Très remonté contre les différentes allégations qui courent sur les circonstances de la libération de sa mère, il s’en était violemment pris à Marine Le Pen et au Président Emmanuel Macron. En effet, en ce qui concerne l’information selon laquelle Sophie Pétronin aurait été libérée en échange de la libération de 200 djihadistes, le fils répond qu’elle n’a pas été la seule personne remise en liberté. Il y avait parmi les otages libérés un ministre d’État malien et beaucoup de conducteurs de scooters, a-t-il fait savoir.