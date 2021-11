L’actualité sportive en Argentine est dominée par le meurtre par la police du jeune joueur Lucas Gonzalez. Selon les informations rapportées sur cette situation, le jeune homme de 17 ans aurait été abattu alors qu’il quittait son entrainement en compagnie d’autres coéquipiers. Le disparu évoluait au sein de la formation sportive de Barracas Central. Selon la presse locale, les policiers impliqués dans le dossier ont été démis de leurs fonctions en attendant l’issue de l’enquête.

La fusillade aurait éclaté au carrefour entre les policiers et les occupants d’une voiture dans laquelle se trouvait le jeune homme. L’entourage de la victime insiste par contre son innocence. Les policiers ont justifié leur acte par une manœuvre suspecte que serait en train de faire le véhicule. Un des occupants du véhicule aurait également fait sortir une arme toujours selon les policiers. La thèse a tout de même rejetée en bloc par les proches du disparu.

« Avec une tristesse infinie aujourd’hui, nous disons au revoir à Lucas »

« Avec une tristesse infinie aujourd’hui, nous disons au revoir à Lucas. Le club adhère à la douleur et à l’impuissance face à ce qui s’est passé. Nous demandons que la famille soit respectée et à nous joindre à nous pour la serrer dans ses bras en ce moment irréparable. Le club décrète trois jours de deuil sans activités sociales, ni sportives. Nos condoléances à la famille, amis, compagnons de Lucas et nous demandons justice. », a écrit Barracas Central, son club, sur les réseaux sociaux.