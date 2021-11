Les Ecureuils du Bénin poursuivent leurs préparations en vue des matches des 5ème et 6ème journées des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. La sélection nationale a effectué sa deuxième séance d’entrainement ce mardi 09 novembre 2021 au stade de l’amitié «Général Mathieu Kérékou» avec un groupe quasiment au complet sauf Marcellin Koukpo et Nabil Yarou qui manquent toujours à l’appel. Le sélectionneur national du Bénin, Michel Dussuyer a fait les derniers réglages et surtout des exercices sur terrain réduit. C’est à la fin de cette séance d’entrainement que l’attaquant de Clermont Jodel Dossou a présenté ses excuses publiques au peuple béninois, à l’entraineur national et à ses coéquipiers.

Exclu de l’effectif des Ecureuils du Bénin à la veille de la rencontre contre les Taifas de la Tanzanie à Cotonou, l’attaquant de Clermont foot en France, Jodel Dossou a, en marge de la séance d’entrainement de ce mardi 09 novembre 2021 au stade de l’amitié «Général Mathieu Kérékou», présenté ses excuses publiques au peuple béninois, à l’encadrement technique et à ses coéquipiers. «Je tiens juste à présenter mes excuses à tout le groupe, au coach et aux Béninois et aux Béninoises par rapport à ce qui s’est passé. Je tiens à présenter ses excuses par rapport à ça» a déclaré Jodel Dossou.

«J’ai parlé avec le coach et tout le groupe. Voilà tout est rentré dans l’ordre. On a bien discuté. Je regrette mon geste. J’aurai dû demander une permission avant de sortir. Mais tout ce qui s’est passé est derrière nous déjà» a-t-il fait savoir. Pour lui, «le plus important maintenant c’est de se concentrer sur ses deux gros matchs qui nous attendent.» L’attaquant de Clermont Foot a déclaré que lui et ses coéquipiers feront «tout quand même pour rendre le peuple fier, très fier» d’eux.

La demande de Jodel Dossou

«On va tous regarder dans la même direction parce qu’on sait que c’est un match très décisif pour nous et on joue à la maison» a affirmé Jodel Dossou. Il a précisé que c’est le dernier match que les Ecureuils disputent à domicile. Il est donc conscient que la rencontre sera très dure et compliquée. L’attaquant de Clermont foot «pense que si on s’y met tous ensemble» et «retrouver d’abord l’envie de gagner, de vaincre» et de se donner à 100%, «on aura tous le sourire au soir du match.»

Le collectif, clé de la victoire

«C’est à travers le groupe que je compte m’exprimer parce que je ne peux pas tout seul faire le travail. C’est à travers le groupe et après tout l’état d’esprit qu’on y met dans le jeu» a lâché Jodel Dossou. Selon lui, «c’est de tout donner sur ce match parce qu’on sait qu’on n’a pas droit à l’erreur.» Il promet qu’il doit «tout faire quand même avec le groupe et faire un bon match et surtout tirer» son pays vers le haut car «c’est le plus important» pour lui.