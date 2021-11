L’insécurité constitue un réel problème au Nigéria. La question a été abordée par Samuel Ortom, gouverneur de l’Etat de Benue, au cours d’un entretien avec des journalistes hier mardi 16 novembre 2021. D’après l’homme politique, il s’agit d’un important problème qui doit être réglé urgemment par l’administration du président nigérian Muhammadu Buhari.

Le gouvernement a échoué dans sa lutte contre l’insécurité

Samuel Ortom a donc estimé que cette dernière doit augmenter ses efforts pour lutter efficacement contre l’insécurité, puisque les Nigérians sont déjà « assiégés ». D’après lui, si le gouvernement fédéral ne prend ses précautions, « les terroristes envahiraient le pays dans un délai très court ». Le gouverneur de l’Etat de Benue n’a pas manqué de s’en prendre à l’actuel président nigérian. Au cours de son intervention, il a indiqué que : « le gouvernement dirigé par le All Progressives Congress (APC de Buhari) n’a pas seulement échoué face aux Nigérians, mais a également semblé impuissant dans la lutte contre l’insécurité et a montré qu’il n’a pas la capacité de résoudres les problèmes de l’économie, l’agriculture et l’éducation ».

Samuel Ortom a par ailleurs ajouté que le gouvernement militaire nigérian ferait mieux que l’actuelle administration. Le gouverneur a rappelé que l’insécurité fait des ravages dans son Etat. A l’en croire, près de 1,5 million de personnes sont dans des camps de réfugiés au Nigéria. Dans sa localité, ce sont plus de 1700 personnes qui ont été tuées depuis que Muhammadu Buhari a pris le pouvoir.