Bonne nouvelle pour l’ancien ministre Valentin Djènontin, son fils Elie Miséricorde, arrêté en avril dernier lors des violences pré-électorales, a été libéré. C’est le politologue Richard Boni Ouorou qui donne l’information dans un live sur sa page facebook il y a quelques heures. « Ce qui était presque une rumeur vient de se confirmer. Tout à l’heure, on vient d’apprendre la libération de Elie Djènontin. Elie Djènontin, c’est le fils de l’ancien ministre Valentin Djènontin qui a été arrêté dans le cadre des échauffourées pré-électorales » a déclaré Richard Boni Ouorou.

La Criet dans ses œuvres

Le politologue dit avoir déjà félicité son père. Il a ensuite remercié la justice béninoise qui a « relativement a fait son travail ». Ses remerciements sont également allés à l’endroit du chef de l’Etat Patrice Talon. Elie Djènontin, après son arrestation le 07 avril dernier, avait été mis sous mandat de dépôt par le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Quelques semaines avant sa libération, d’autres opposants politiques avaient été relâchés. Les plus connus sont Alexandre Hountondji et Joseph Tamègnon, l’ancien directeur général de la Sogéma.

Madougou et Aïvo, les prochains sur la liste ?

Ces libérations interviennent après la rencontre entre Boni Yayi et son successeur Patrice Talon le 22 septembre dernier. L’ancien locataire de la Marina avait demandé à Patrice Talon la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés politiques. Ce à quoi on assiste depuis quelques semaines semble laisser croire que les doléances de Boni Yayi ne sont pas tombées dans les oreilles de sourd. On se demande maintenant quel opposant est le prochain sur la liste des libérations. Est-ce Reckya Madougou ou Joël Aïvo ?