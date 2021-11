Depuis quelques semaines, « Love Nwantiti » est dans tous les types de vidéos TikTok. Et pourtant le morceau a été officiellement lancé en 2019… deux ans après, c’est un véritable tube en France et dans plusieurs pays du monde révélant un autre artiste nigérian qui fait son entrée fracassante dans les grandes tendances du moment.

Depuis quelques années, les artistes nigérians ont imprégné la musique mondiale de leurs talents. De Burna Boy, en passant par Davido et Wizkid, ou encore Tiwa Savage, les stars nigérianes sont adulées un peu partout dans le monde. Il va falloir compter sur un nouveau talent, révélé par un tube qui date pourtant de 2019. Ckay, puisque c’est de lui qu’il s’agit est un artiste de la nouvelle génération. Son morceau « Love Nwantiti » sorti en 2019 connait une nouvelle jeunesse grâce à TikTok, dont de nombreuses vidéos reprennent en fond sonore le titre. Tout est parti d’un remix non officiel, avant que l’artiste n’entreprenne des démarches pour récupérer les droits du morceau.

Fait rare, le titre est repris à toutes les sauces. En effet, les morceaux utilisés par les internautes restent souvent campés sur un type de vidéo donné : gaffes, amour, danse, humour etc… Pour « Love Nwantiti », c’est tout à la fois. Le tube est ainsi devenu en septembre le morceau le plus streamé sur Shazam poussant l’artiste au sommet ! Pour la petite histoire, « Love Nwantiti » signifie en langue Igbo : « petit amour ». «C’était une impro à la base (…) J’ai pas écrit un seul mot. J’ai joué les accords, construit un beat autour et ai improvisé dessus. Il était minuit, j’avais sommeil, et me disait que j’allais ajouter des mots sur la partie du refrain où ça fait « ah ah ah » le lendemain matin. Finalement au réveil j’ai trouvé que ça tuait comme ça» a confié CKay au magazine Rolling Stone. Il y a quelques jours, le clip d’un remix officiel a été publié sur YouTube (voir ci-dessous)