Six personnalités politiques ont été arrêtées par les autorités maliennes. Selon les informations de la presse malienne et confirmées par la justice, hier vendredi 05 novembre 2021, ces personnes ont été placées sous mandat de dépôt au cours de cette semaine. Il s’agit en effet de, Kalilou Doumbia, ancien secrétaire général de la présidence sous Bah N’Daw.

Une information judiciaire a été ouverte

On ne connait pas encore exactement les faits qui sont reprochés aux personnes arrêtées. D’après le procureur du tribunal de grande instance de la commune 6 de Bamako, une information judiciaire a été ouverte contre ces dernières pour « association de malfaiteurs », « tentative de coup d’Etat » et « complot contre le gouvernement ». Notons que Kalilou Doumbia avait été interpellé le 6 septembre dernier et est incarcéré au camp 1 de la gendarmerie à Bamako, depuis le mercredi 03 novembre 2021. A celui-ci s’ajoute l’ancien chef des renseignements maliens, le colonel-major Kassoum Goïta.

Un marabout interpellé

Ce dernier qui occupait ces fonctions durant la présidence de Bah N’Daw avait été arrêté par la Sécurité d’Etat, le 04 octobre dernier. Outre son arrestation, plusieurs autres personnes ont été interpellées dont un marabout ainsi qu’un commissaire de police. Par ailleurs, des sources ont fait savoir qu’au total 25 personnes ont été entendues par le juge d’instruction chargé de ce dossier.