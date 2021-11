La présence de France au Sahel, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme est assez positive, pour le chef de l’Etat nigérien Mohamed Bazoum. D’après ce dernier, la France a beaucoup fait de sacrifices. C’était dans la soirée d’hier vendredi 26 novembre 2021, qu’il a fait cette déclaration lors d’un entretien accordé à la radio-télévision nigérienne.

« Les gens de Gao le savent de toute façon »

Au cours de son intervention, le chef de l’Etat nigérien a fait part de sa reconnaissance « à la France de ce qu’elle fait pour sécuriser le Sahel ». Evoquant le cas du Mali, il a estimé que le départ des forces françaises entraînera un désastre. « Le jour où les Français plieront bagages à Gao (nord du Mali), ce sera le chaos, les gens de Gao le savent de toute façon » a-t-il déclaré. Par ailleurs, il a salué l’intervention de la France au Sahel pour lutter contre le terrorisme. « De tous les pays qui sont engagés à nos côtés dans la lutte contre le terrorisme, aujourd’hui la France est le pays qui consent le plus de sacrifices » a-t-il déclaré. D’après Mohamed Bazoum, ceux qui critiquent la France n’ont « aucune idée du nombre de terroristes arrêtés dans la zone de Torodi avant qu’ils ne passent à l’acte » et ce, « grâce à la coopération avec les services de renseignements français ».

Notons que ces propos de Mohamed Bazoum interviennent alors que des voix s’élèvent de plus en plus contre la présence militaire française au Sahel. Plusieurs manifestations avaient eu lieu contre la présence de l’armée française au Mali. Idem au Burkina Faso où un convoi des soldats français ayant pris départ de la Côte d’Ivoire et qui allait à Gao au Mali, a été bloqué durant plus d’une semaine après des manifestions contre la France.