Triste nouvelle pour les fans de la chanteuse brésilienne Marilia Mendoza. En effet, la chanteuse âgée de 26 ans est décédée dans un accident d’avion. Le drame a eu lieu hier vendredi 05 novembre 2021, alors que l’artiste se trouvait dans l’appareil, un court-courrier, avec son oncle Abicieli Silveira Dias Filho, son producteur Henrique Ribeiro, le pilote et le copilote, d’après le site G1.

Les circonstances du crash n’ont pas encore été déterminées

Selon la presse brésilienne, l’avion de la chanteuse avait quitté Goiânia et se rendait à Caratinga, dans l’Etat du Minas Gerais. Les débris de l’avion ont été montrés par certains médias, à proximité d’une cascade. Il faut dire que c’est une triste nouvelle pour les fans de Marilia Mendoza, puisqu’elle avait partagé sur son compte Instagram, une vidéo d’elle dans l’avion avant de prendre le départ. Par ailleurs, les enquêteurs n’ont pas encore pu déterminer les circonstances du crash. Suite à l’annonce du décès de la chanteuse, plusieurs stars ont réagi. Parmi ces dernières, se trouve le footballeur et attaquant du Paris Saint-Germain, Neymar. La défunte était notamment venue en 2019, lui chanter « Joyeux anniversaire », avec d’autres stars de la musique brésilienne. Sur Twitter, le joueur n’a pas pu cacher sa tristesse.

« Je me refuse à croire, je m’y refuse » a-t-il écrit sur le réseau de l’oiseau bleu. Pour rappel, Marilia Mendoza était une célèbre chanteuse et mère d’un petit garçon de deux ans. D’après la chaîne Globo, qui s’est basée sur les statistiques des plateformes Spotify et YouTube, elle était l’artiste la plus écoutée au cours des deux dernières années.

Me recuso acreditar, me recuso 😭 — Neymar Jr (@neymarjr) November 5, 2021