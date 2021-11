La Présidentielle en France approche à grands pas. Sur la liste de départ certaines personnalités du cercle politique français s’étaient annoncées depuis quelques temps. Mais ces dernières semaines, un nom très connu en France qui n’avait jamais montré des ambitions présidentielles est très souvent évoqué dans la presse. C’est le nom de l’écrivain Eric Zemmour, connu pour ses positions tranchées qui ne font pas l’unanimité.

Sans dire officiellement qu’il est candidat jusqu’à l’heure où nous rédigeons cet article, Eric Zemmour est omniprésent dans les médias français et ne manque pas l’opportunité de partager ses réflexions et son opinion sur la situation dans le pays. Selon des sources généralement, le chroniqueur devrait clarifié sa position dans quelques jours. Mais avant d’en savoir plus, il semblerait bien que sa candidature n’est pas appréciée dans la sphère politique française. C’est le cas de Marine Le Pen qui a dit ce mardi 30 Novembre ce qu’elle pense de ça sur « Sud Radio ».

Marine Le Pen la candidate malheureuse pour la dernière présidentielle en France donne de la voix. Ce mardi, elle a choisi de parler d’une personnalité qui fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines. Celle qui affirme qu’elle ne partage pas du tout le même point de vue que Zemmour estime qu’« il n’y a pas de plus-value dans l’offre politique d’Éric Zemmour ». Pour elle, M Zemmour qu’elle présente comme quelqu’un qui est « déconnecté » n’est pas un candidat à la présidentielle mais plutôt un polémiste. « Je souhaitais qu’il ne soit pas candidat, parce que je pense qu’il disperse des voix qui sont utiles au redressement du pays », martèle Marine Le Pen.