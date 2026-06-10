Bénin : Des instituteurs convoqués devant la commission disciplinaire

La première session ordinaire de la Commission administrative paritaire du ministère des Enseignements maternel et primaire (MEMP), siégeant en matière disciplinaire au titre du deuxième trimestre 2026, s’est ouverte ce mardi 9 juin 2026 à Porto-Novo. Huit instituteurs sont appelés à répondre de fautes graves devant cette instance présidée par Thomas Simbossa Tchao, secrétaire général du MEMP.

Selon les informations rapportées par le quotidien de service public La Nation, les dossiers soumis à la commission couvrent trois catégories de fautes. Cinq agents sont poursuivis pour absence irrégulière au poste : deux exercent à Grand-Popo, les trois autres à Parakou, Sèmè-Podji et Cotonou. Deux fonctionnaires en service à Cotonou et à Parakou sont convoqués pour violation des prescriptions régulièrement portées à leur connaissance. Le huitième dossier concerne un enseignant de Cotonou poursuivi pour défaillance et incompétence notoire dans l’exercice de ses fonctions.

Les grades des agents concernés s’échelonnent de C1-3 à A3-5. Chacun d’eux a la faculté de se faire assister par une personne de son choix pour assurer sa défense devant la commission. Les dossiers sont examinés sur le fondement du Code d’éthique et des valeurs dans l’administration publique béninoise. Selon la gravité des faits retenus, les sanctions encourues peuvent aller de l’avertissement jusqu’à la radiation des cadres de la fonction publique. La commission formule des propositions de sanctions à l’attention du ministre des Enseignements maternel et primaire, qui tranche en dernier ressort. Les travaux de cette session doivent se poursuivre jusqu’au vendredi 12 juin 2026.