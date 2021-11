C’est un revirement de situation qui est observé dans l’affaire du meurtre de la figure de la défense des personnes noires aux Etats-Unis, Malcom X. En effet, deux personnes accusées dans cette affaire ont été innocentées par la justice américaine. La juge Ellen Biben a annulé, hier jeudi 18 novembre 2021, la condamnation de Khalil Islam, alias Thomas 15X Johnson et de Muhammad Aziz, alias Norman 3X Butler.

Muhammad Aziz est maintenant âgé de 83 ans

La juge new-yorkaise a donc disculpé les deux hommes suite à une demande d’annulation de leur condamnation introduite par la défense et le procureur de Manhattan, Cyrus Vance. Ce dernier s’est montré désolé au nom des autorités américaines pour le préjudice que les deux anciens détenus ont subi après avoir passé plusieurs dizaines d’années derrière les barreaux. Il a ainsi présenté les « excuses » des autorités judiciaires américaines pour des « violations inacceptables de la loi et de la confiance de l’opinion publique » et des « décennies d’injustice ». Notons que Muhammad Aziz est maintenant âgé de 83 ans, tandis que Khalil Islam est décédé en 2009. Depuis leur incarcération, ils ont toujours clamé leur innocence. Cependant, les choses ont changé après un documentaire Netflix sur cette affaire, intitulé Who killed Malcom X ?(2020), qui a mis en lumière les nombreux points d’ombre de l’affaire.

Les investigations ont porté leurs fruits

Après que la justice ait de nouveau saisi l’affaire pendant 22 mois, les investigations réalisées par le procureur Vance ont porté leurs fruits. C’est donc devant la Cour, qu’il a reconnu que la justice américaine « ne pourra pas rétablir ce qui a été pris à ces hommes ». Cependant, « ce que nous pouvons faire, c’est reconnaître cette erreur, la gravité de cette erreur ». Par ailleurs, ce rebondissement relance la thèse de l’implication éventuelle du FBI et la police de New York dans cette affaire.

Selon les informations du New York Times, les investigations menées dans le cadre de cette affaire prouvent l’existence d’« un grand nombre de documents du FBI impliquant d’autres suspects », ainsi que des « notes des procureurs montrant qu’ils ont omis de divulguer la présence d’agents infiltrés dans la salle au moment de la fusillade ». Pour rappel, Malcom X a été assassiné, avec une arme à feu, le 21 février 1965, au moment où il est monté à la tribune l’Audubon Ballroom, une salle de spectacle à Harlem, un quartier newyorkais.