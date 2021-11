L’ancien avocat personnel de Donald Trump, Michael Cohen, a purgé lundi sa peine criminelle de détention à domicile, et s’est engagé à continuer d’aider les forces de l’ordre à enquêter sur l’ex-président, la Trump Organization et d’autres dans l’entourage de l’ancien président. Michael Cohen avait été mis en congé à domicile au printemps 2020 après avoir purgé plus d’un an derrière les barreaux en raison de craintes qu’il courait un risque accru de Covid-19 en raison de problèmes de santé préexistants.

En 2018, Cohen avait plaidé coupable d’avoir caché au fisc quelque quatre millions de dollars de revenus de ses sociétés de taxis et avoir payé 280 000 dollars à Stormy Daniels et Karen McDougal, en échange de leur silence sur les liaisons qu’elles ont entretenues avec Donald Trump. L’ancien avocat de Trump a également déclaré qu’il continuerait à faire pression « pour faire avancer la réforme pénitentiaire de toutes les manières possibles ».

Les actions prises au profit de Trump

« Ma libération aujourd’hui n’annule en rien les actions que j’ai prises sous la direction et au profit de Donald J. Trump », a déclaré Cohen dans un communiqué après avoir soumis des documents à la cour fédérale de Manhattan pour mettre fin à sa détention à domicile. « Mais cela n’annule pas non plus le comportement du ministère de la Justice, de Bill Barr, des procureurs du district sud de New York, du juge William H. Pauley le troisième, ou de Donald lui-même, lors de mon incarcération initiale et de mes poursuites », a-t-il ajouté.

Que personne ne soit ‘’jamais’’ considéré comme au-dessus des lois

« Je reste conscient de mes responsabilités et ma libération aujourd’hui ne mettra pas fin à mon engagement envers l’application des lois », a déclaré Cohen lundi. « Je continuerai à fournir des témoignages, des documents et une coopération sur toutes les enquêtes pour garantir que les autres soient tenus responsables de leurs actes répréhensibles et que personne ne soit ‘’jamais’’ considéré comme au-dessus des lois », a-t-il ajouté. Le quinquagénaire, qui comptait autrefois parmi les employés les plus fidèles de Trump, est devenu ces dernières années un critique de premier plan de l’ancien président et un témoin clé dans les enquêtes pénales et civiles qui continuent de peser sur le leader républicain.