« De notre côté, on entend aller jusqu’au bout ». Ces propos de Me Habiba Touré, l’un des conseils de Michel Gbagbo, montrent semble-t-il, la détermination de leur client à obtenir justice dans l’affaire qui l’oppose à Guillaume Soro. En effet, le fils de l’ancien président ivoirien a traîné le leader du GPS devant la justice française depuis juin 2012, pour l’avoir enlevé, séquestré et fait subir des traitements inhumains et dégradants en 2011 pendant dans la crise postélectorale.

« Il ne peut pas être jugé en France… »

Guillaume Soro n’a jamais répondu aux convocations de la juge d’instruction qui s’occupe du dossier. Hier mercredi 24 novembre encore l’ancien premier ministre ivoirien a brillé par son absence au bureau de Sabine Khéris. Ses avocats ne reconnaissent pas l’autorité de la justice française dans cette affaire. Selon Me Robin Binsard, l’un des conseils de M Soro, son client n’a aucun compte à rendre à la justice française. « Il ne peut pas être jugé en France pour des actes commis en sa qualité de Premier ministre en Côte d’Ivoire lors de ses fonctions et dans le cadre de ces mêmes fonctions » a-t-il déclaré.

Une « requête en nullité déposée »

Pour répondre à la juge d’instruction qu’ils accusent de harceler leur client, les avocats de M Soro ont déposé une « requête en nullité ». Le but est de mettre tout simplement fin à cette procédure. Ils indiquent que le procureur et la cour de cassation ne sont pas sur la même longueur d’onde que le juge d’instruction. « La position du procureur est très claire : cette procédure est illégale, l’immunité s’oppose à ce que Guillaume Soro soit convoqué et pourtant, le juge d’instruction contre l’avis du procureur, contre l’avis de la cour de cassation persiste à convoquer M Guillaume Soro » a déploré Me Binsard qui rappelle que c’est la quatrième convocation en huit ans qui est adressé à son client.

Laurent Gbagbo œuvre pour le retour de Soro en Côte d’Ivoire

La bataille judiciaire entre Michel Gbagbo et Guillaume Soro autour de cette affaire est semble-t-il loin d’être terminée, puisque les avocats du fils de l’ancien président ivoirien pensent que les arguments avancés par la défense « sont hors sujet ». Il faut dire que Laurent Gbagbo, le père de Michel, œuvre pour le retour de Guillaume Soro en Côte d’Ivoire. Son initiative est cependant est politique. Son fils est sur le terrain judiciaire et n’entend visiblement pas retirer sa plainte. Pour rappel, l’ex-chef rebelle a été condamné par contumace à la prison à vie en juin dernier pour « atteinte à la sûreté de l’Etat ».