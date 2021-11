Dans un contexte où des manifestations se multiplient en Centrafrique pour réclamer le départ de la Minusca, le président du Parlement a violemment enfoncé le clou en critiquant très ouvertement la mission onusienne. Ce membre influent du parti au pouvoir ne s’est pas retenu de tirer à boulets rouges sur cette mission qu’il accuse d’être inactive face à certaines violences.

« Un fossé énorme entre la population et la Minusca aujourd’hui »

« Autant nous soutenons (que) certains contingents de la Minusca font du très bon travail, mais il y en a d’autres par contre, on égorge (à leur) nez et à leur barbe ! Ils ne réagissent pas ! Et c’est ça qui contribue à créer un fossé énorme entre la population et la Minusca, aujourd’hui ! », a déclaré le président de l’Assemblée Nationale Simplice Mathieu Sarandji. Cette prise de position intervient quelques jours seulement avant le vote sur le renouvellement du mandat de la mission de l’ONU en Centrafrique.

« Ce sont les Centrafricains qui en ont marre »

L’homme politique centrafricain n’a pas manqué d’opiner sur les différentes manifestations qui sont enregistrées à travers le pays. A l’endroit de celles et ceux qui estiment que ces mouvements de la population sont suscités par la Russie, le président de l’Assemblée Nationale Simplice Mathieu Sarandji lance : « Les manifestations contre la Minusca… C’est un pays de liberté. Cela n’a pas été initié par un leader de parti politique ! Ce sont les Centrafricains qui en ont marre ! ».