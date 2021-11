Dans le cadre de la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022, les Léopards de la République démocratique du Congo (Rdc) ont éliminé, ce dimanche 14 novembre 2021 au stade omnisports des Martyrs de Kinshasa, les Ecureuils du Bénin par le score de 2 buts à 0. Cette victoire des Congolais barre donc définitivement la route de la qualification des Béninois pour la phase des barrages prévue pour mars 2022.

1er du groupe J avec 10 points jusqu’à la 5ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022, les Ecureuils du Bénin ont été éliminés ce dimanche 14 novembre 2021, lors de la 6ème journée et dernière journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022, au stade Omnisports des Martyrs de Kinshasa, par les Léopards de la RDC par le score de 2 buts à 0. Avec cette victoire, les Congolais prennent la tête du groupe J à cette 6ème journée avec 11 points et les Béninois occupent la deuxième place avec 10 points. Les Tanzaniens et les Malgaches en se séparant sur un score de 1 partout au cours de cette 6ème journée sont respectivement à la 3ème place avec 8 points et à la 4ème place avec 6 points. Etant premier du groupe J, les Congolais se qualifient ainsi pour la phase des barrages prévue pour mars 2022. La RDC est donc la 5ème équipe à se qualifier pour le 3ème tour après le Maroc, le Sénégal,le Mali et l’Egypte.

Il faut signaler que le premier but congolais a été marqué à la 10ème minute du jeu par le capitaine des Léopards Dieumerci Mbokani sur un penalty controversé sifflé par l’arbitre gabonais Otogo Castane Eric Arnaud à la suite d’une faute imaginaire du capitaine des Ecureuils du Bénin, Khaled Adénon dans la surface de réparation. Les Léopards ont aggravé le score à la 75ème minute sur une tête de Ben Malango sur un centre venu du côté droit de la défense béninoise.

Un arbitrage maison

Les Ecureuils du Bénin ont été victimes d’un arbitrage calamiteux du gabonais Otogo Castane Eric Arnaud. Ce dernier l’a démontré tout au long de la rencontre. Il n’a pas été impartial dans toutes les décisions qu’il a prises ce dimanche 14 novembre 2021 au stade omnisports des Martyrs de Kinsasha. Peut-être a-t-il été influencé par la présence du Président de la RDC Félix Tshisekedi sur le terrain ? On en sait rien. Mais une chose est sûre, il a montré à la face du monde que la Confédération africaine de football (Caf) a fait un mauvais choix en le désignant pour officier le match RDC # Bénin. Avec cet arbitrage calamiteux, il a été protégé par une horde de policiers à la fin de la rencontre.