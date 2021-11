Après la 49ème édition du Championnat du monde de pétanque qui a eu lieu du 18 au 21 novembre 2021 Santa Suzanna en Espagne, le Bénin accueillera à partir de décembre 2022 à Cotonou, la 50ème édition du Championnat du monde de pétanque. Le Président de la Confédération africaine des sports boules (Casb), Idrissou Ibrahima, dans un entretien accordé à Radio Bénin ce lundi 22 novembre 2021, a promis que les boulistes africains ne feront pas piètre figure, ceci après le sacre du Bénin à la Coupe des Nations de pétanque. Il a rassuré ses prochains hôtes qu’on aura droit à une belle compétition.

«Cette première victoire de l’Afrique en général plus singulièrement celle du Bénin en Afrique de l’Ouest traduit la volonté des Africains à se hisser sur le toit mondial de la pétanque au-même titre que leurs homologues des autres continents» a déclaré le président de la Confédération africaine des sports boules (Casb), Idrissou Ibrahima. Pour le président de la Casb, «aujourd’hui, l’Afrique tutoie l’Europe qui est classée première dans les statistiques les plus fiables des jeux de boules pour ne pas dire la pétanque». C’est pour cela qu’il a déduit «que la 50ème édition du championnat du monde de pétanque qui aura en Afrique au Bénin du 08 au 11 décembre 2022 sera riche en couleurs et surtout en surprises». Il a rassuré ses prochains hôtes que «l’approche adoptée par le gouvernement du Bénin depuis 2020 pour lutter contre la propagation de la pandémie est très efficace et satisfaisante». Il a fait savoir que «c’est cette terre des amazones qui vous accueillera au Bénin et vous garantira un séjour en toute splendeur et sécurité». «Destination Bénin, il ne faut jamais, je dis bien jamais sans aucun prétexte la rater en décembre 2022» a-t-il insisté.

Il faut signaler que désormais tous les pays participants à la 50ème édition du championnat du monde de pétanque ont désormais les regards tournés vers le Bénin. Le Bénin abrite le siège de la Confédération africaine des sports boules. C’est donc un grand défi qui est lancé aux Béninois et à leurs autorités pour la réussite ou non de cet événement planétaire.