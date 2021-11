Le navire de commandement de la marine américaine USS Mount Whitney s’est rendu en mer Noire pour des opérations conjointes avec l’OTAN, a déclaré lundi la sixième flotte américaine sur sa page Twitter. « Le vaisseau amiral de la sixième flotte USS Mount Whitney a commencé son transit vers le nord de la mer Noire pour opérer avec nos alliés et partenaires de l’OTAN dans la région », indique le communiqué.

Applis LNT : Android - Iphone

Ce même lundi, la Russie a affirmé être prête à prendre des contre-mesures si le navire de guerre américain s’aventure dans ses eaux maritimes territoriales et organise une provocation dans la mer Noire, a déclaré le vice-président du Conseil de la Fédération, Konstantin Kosachev. « Des contre-mesures sont possibles, mais je suis certain qu’elles ne seront utilisées que lorsque et si les Américains commencent à franchir les lignes rouges et à provoquer la flotte russe dans la région, à franchir nos frontières maritimes territoriales et à pénétrer dans nos eaux territoriales. Nous avons démontré à plusieurs reprises la détermination de la partie russe sur ce point. Et, naturellement, nous serons prêts à le faire dans cette situation », a déclaré le sénateur.

La situation dans le sud-est de l’Ukraine

Selon Kosachev, l’opération conjointe du navire de guerre américain avec les forces de l’OTAN dans la mer Noire est une provocation qui devrait être considérée en conjonction avec les développements dans le sud-est de l’Ukraine. « Sans aucun doute, c’est une provocation. De plus, c’est loin d’être le premier. Cela se passe avec la participation de ces mêmes navires de combat maintenant que la situation dans le sud-est de l’Ukraine, dans le Donbass, s’aggrave parce que la partie ukrainienne est évidemment préparée à une opération militaire de combat », a-t-il souligné.

Ne pas succomber aux émotions

Les Etats-Unis sont intéressés par les contre-mesures de la Russie car cela permettra aux Américains de justifier leur soutien militaire à l’Ukraine et de construire une présence militaire constante dans la région, a ajouté le sénateur. « En ce sens, nous devons nécessairement toujours faire chaque pas avec prudence sans succomber aux émotions et connaître tout le cynisme de ce que font les Américains et être prêts à tout scénario, y compris au pire des cas, sans céder aux provocations », a-t-il ajouté.

Mi-octobre, le ministère russe de la Défense avait annoncé que le destroyer Admiral Tributs de la marine russe avait approché le destroyer américain USS Chafee pour le forcer à quitter une zone, qui se trouvait à proximité des eaux territoriales de la Russie, déclarées interdites à la navigation en raison des exercices d’artillerie russe. La marine américaine avait déclaré que c’était « faux » et que l’interaction était sûre, professionnelle et conforme au droit international.