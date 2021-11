Le pass vaccinal imposé aux travailleurs et usagers des ministères, mairies, et autres structures n’est pas du goût de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (Cstb). Son secrétaire général Naïni Kassa Mampo, proteste vigoureusement contre cette décision. « C’est de l’arbitraire. La loi sur la santé qu’on cite pour dire que le gouvernement peut prendre des mesures exceptionnelles…Il faut prendre des mesures efficaces qui correspondent à la situation » indique le syndicaliste dans un entretien accordé à la Web tv Reporter Bénin Monde.

Il s’interroge sur le taux de contamination au Bénin « qui nécessite qu’on vaccine tout le monde ». De plus, il y a une contradiction dans cette décision croit savoir Kassa Mampo. En effet, selon le syndicaliste « pendant qu’on dit de signer un papier pour donner votre consentement, on dit dans le même temps que vous êtes obligés de vous faire vacciner. Dans mon pays on ne m’a pas prouvé qu’on a testé la qualité des vaccins » assure le patron de la Cstb.

Il pense par ailleurs que les différents vaccins contre la Covid-19 n’ont pas reçu une autorisation définitive d’utilisation. Donc, le syndicaliste dit ne pas comprendre pourquoi les gouvernants décident de vacciner tout le monde.