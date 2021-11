Peter et Paul Okoye, les frères jumeaux du célèbre groupe P-square semblent s’être réconciliés. Après des années de séparation, ils ont recommencé à se suivre sur Instagram et leurs familles ont repris contact. Le groupe pourrait peut-être, si tout va bien se reformer.

Les frères jumeaux du groupe Psquare, Peter et Paul Okoye auraient-ils mis leurs différends de côté pour enfin se réconcilier ? Tout porte à le croire et à répondre à cette question par l’affirmative. En effet, après la dislocation de leur groupe en 2018, les célèbres frères Okoye ont de nouveau commencé à se suivre sur Instagram. En plus de cela, Anita Okoye, la femme de Paul a posté sur son compte Instagram une vidéo montrant Peter en compagnie des enfants de son frère aux États-Unis pendant leurs courses.

Une bonne nouvelle après les nombreux échecs de tentatives de réconciliation

La probable réconciliation entre les deux frères artistes intervient après plusieurs tentatives de réconciliation non concluantes. À l’annonce de la séparation des deux frères en tant que compagnons de groupe et partenaires commerciaux, de multiples médiations avaient été initiées sans succès. Dans une interview qu’il a accordée à HipTv en 2018, Peter avait déclaré se sentir plus libre après la séparation. « Je fais mes propres affaires. Je suis plus libre. », avait-il laissé entendre.