Le nouveau coronavirus touche le monde depuis presque deux ans. La maladie dont les premiers cas ont été détecté en Chine a tué plusieurs millions de personnes dans le monde. Jusqu’à ce jour, l’origine même du virus n’est pas clairement identifié. Plusieurs thèses ont été évoqués depuis l’apparition du virus. Pour certains, le virus aurait fuité d’un laboratoire, pour d’autres le virus aurait été transmis à l’homme par le biais d’un animal.

Pour en savoir plus, l’OMS a envoyé en Chine des experts qui se sont penchés sur la question. Mais l’organisation onusienne n’a pas été satisfaite des résultats de l’enquête et a souhaité qu’une nouvelle enquête soit diligentée. Une proposition qui n’est pas du goût des autorités chinoises qui a répondu sèchement à l’OMS. Hier jeudi, un virologue américain a publié un article scientifique dans lequel il revient sur l’origine du coronavirus et fait d’autres révélations. Michael Worobey, un virologue qui est également chef de département d’écologie et de biologie évolutive à l’Université de l’Arizona , a fait des révélations sur le patient 0 à travers un article scientifique dans la revue Science. A en croire le scientifique, le patient 0 ne serait pas celui qui a été présenté autrefois.

La maladie s’est déclenchée chez ce dernier le 16 Décembre mais le 08 Décembre il se serait rendu à l’hôpital pour des problèmes dentaires. Une malencontreuse confusion a été faite en affirmant que le premier cas connu avait la maladie le 08 Décembre 2019. La première personne infectée serait à l’en croire, une femme et elle serait vendeuse de fruits de mer installée dans le marché Huanan des animaux de Wuhan. Elle est tombée malade le 11 Décembre 2019. Peter Daszak, un des experts mandatés par l’OMS pour réaliser l’enquête a répondu par l’affirmative lorsque le New York Times l’a interrogé sur l’erreur commise sur la date du 08 Décembre 2019. Michael Worobey soutient dans son article que le virus aurait été transmis à l’homme via « un animal vivant » de ce marché.