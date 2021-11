Il est désormais possible aux utilisateurs de PayPal de faire des transactions à partir des cryptomonnaies. L’annonce a en effet été faite par le géant des paiements en ligne. Cette innovation est en effet possible grâce à l’application PayPal. Elle est réservée aux utilisateurs de la monnaie électronique. L’application offre la possibilité aux utilisateurs d’acheter, vendre et de détenir des actifs numériques. Ils ont également la possibilité de de payer en crypto auprès de millions de commerçants de la plateforme.

Il s’agit là d’un élargissement des services de PayPal qui intervient après le lancement de sa plateforme de trading en novembre 2020. On retient également que le géant des paiements en ligne facilite la tâche à ses utilisateurs en rapprochant les marchands de sa plateforme de l’écosystème de la crypto. De façon claire, les utilisateurs ont la possibilité de choisir la crypto à la caisse sur les « achats éligibles ».

Quatre monnaies électroniques

Il est tout de même important de préciser qu’à l’heure actuelle, le géant des paiements en ligne collabore avec quatre monnaies électroniques. Il s’agit de Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) et Bitcoin Cash (BCH). Certaines conditions sont également imposées aux utilisateurs pour l’usage des cryptomonnaies. La monnaie électronique est convertie en USD ou dans toute autre devise avant le payement au marchand.