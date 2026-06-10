Russie : l'Ukraine frappe une usine d'armement avec un missile de fabrication nationale (vidéo)

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé mercredi qu’une usine militaire russe située à Tcheboksary, dans le centre de la Russie, avait été visée durant la nuit par des missiles de croisière ukrainiens FP-5 « Flamingo ». Cette attaque revendiquée par Kiev a également coïncidé avec des opérations contre une raffinerie de pétrole dans la région de Samara et un pétrolier russe en mer Noire.

Selon Volodymyr Zelensky, les missiles employés lors de cette opération sont produits en Ukraine. Le chef de l’État ukrainien a indiqué que l’usine ciblée à Tcheboksary fournit à l’armée russe des composants utilisés dans la fabrication de drones et de missiles.

La ville de Tcheboksary se trouve à environ 1 000 kilomètres de la frontière ukrainienne et à quelque 600 kilomètres de Moscou. Les frappes de cette nature restent peu fréquentes comparativement aux attaques de drones régulièrement revendiquées par Kiev contre des infrastructures situées en territoire russe.

« Nous continuons d’appliquer des sanctions ukrainiennes à longue portée contre les installations militaires russes et l’industrie pétrolière. La nuit dernière, notamment, des FP-5 Flamingo ukrainiens ont frappé une usine militaire à Tcheboksary qui fournit à l’armée occupante des composants pour les drones et les missiles. Je remercie les Forces armées ukrainiennes pour leur précision ! La raffinerie de pétrole de Kouïbychev, dans la région de Samara, a également été touchée la nuit dernière. Elle se situe à plus de 900 kilomètres de la ligne de front. Je suis reconnaissant envers les combattants des Forces d’opérations spéciales, des Forces des systèmes sans pilote et de la Direction du renseignement de la défense de l’Ukraine. Les réponses, pleinement justifiées, du Service de sécurité de l’Ukraine ont également atteint deux infrastructures pétrolières dans la région de Vladimir, à une distance de 700 kilomètres. Je remercie tous ceux qui combattent et travaillent pour l’Ukraine ! » — Volodymyr Zelensky sur X.

Une arme développée en Ukraine

Les autorités ukrainiennes présentent le FP-5 « Flamingo » comme un missile de croisière conçu et fabriqué localement. D’après les caractéristiques communiquées par Volodymyr Zelensky, l’engin disposerait d’une portée pouvant atteindre 3 000 kilomètres, transporterait jusqu’à 1 000 kilogrammes d’explosifs et pourrait atteindre une vitesse de 926 km/h.

Le président ukrainien a diffusé une vidéo montrant ce qu’il a présenté comme la frappe menée contre l’installation militaire russe. Les images montrent un projectile se dirigeant vers sa cible ainsi que d’importants dégagements de fumée.

Les autorités russes évaluent les dégâts

Le gouverneur de la république de Tchouvachie, Oleg Nykolaev, a confirmé qu’une attaque avait visé Tcheboksary dans la matinée. Les autorités locales ont indiqué être en train d’évaluer les dommages causés aux infrastructures ainsi que l’éventuel bilan humain.

Aucune information indépendante n’a, à ce stade, permis de confirmer l’ampleur exacte des dégâts sur le site industriel mentionné par les autorités ukrainiennes.

Kiev multiplie les frappes à longue distance

L’état-major ukrainien a également annoncé mercredi des opérations contre une raffinerie de pétrole située dans la région russe de Samara ainsi que contre un pétrolier russe en mer Noire.

Ces dernières semaines, l’Ukraine a revendiqué plusieurs attaques contre des installations militaires, énergétiques et industrielles éloignées de la ligne de front. Début juin, Kiev avait déjà annoncé des frappes visant des infrastructures participant à l’approvisionnement et au soutien logistique de l’armée russe.

Les autorités russes n’avaient pas encore communiqué de bilan détaillé concernant les installations visées mercredi au moment de la publication de ces informations.