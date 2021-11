Bien que lesporcs ne volent pas comme les oiseaux, ils pourraient avoir un rôle à jouer pour assurer la sécurité des voyages aériens. L’aéroport Schiphol d’Amsterdam a employé 20 porcs dans le cadre d’un projet pilote visant à réduire le nombre d’impact d’oiseaux sur les avions décollant de ses pistes. Les collisions entre les avions et les oiseaux plus gros, comme les oies, peuvent présenter un grave danger, en particulier si les animaux sont aspirés dans les moteurs.

D’après la porte-parole de Schiphol, Willemeike Koster, l’aéroport a enregistré environ 150 impacts d’oiseaux en 2020, et le projet pilote des cochons est l’une des nombreuses mesures que l’aéroport prend pour essayer de réduire le nombre de ces impacts. Le projet implique des porcs en quête de nourriture sur une superficie de deux hectares où des betteraves à sucre avaient récemment été récoltées entre deux pistes, a indiqué l’aéroport dans un communiqué de presse annonçant le projet en septembre.

Rendre la zone moins attrayante pour les oiseaux

Les porcs ont été fournis par Buitengewone Varkens, une petite entreprise d’élevage de porcs qui élève les animaux à l’extérieur. L’aéroport de Schiphol a approché l’entreprise et a demandé si les porcs pourraient venir manger les restes de récolte, qui attirent les oies et autres oiseaux, a déclaré mercredi le copropriétaire de Buitengewone Varkens, Stan Gloudemans à CNN.

Le premier des avantages de ce projet pilote est que les porcs contribuent à rendre la zone moins attrayante pour les oiseaux en supprimant une source de nourriture, a déclaré Gloudemans. Un deuxième avantage est le fait que, en tant que mangeurs de viande, les porcs essaieront également d’attraper les oies qui atterrissent dans le champ pour se reposer, a-t-il ajouté. Bien que les porcs ne puissent pas se déplacer assez vite pour attraper les oies, leurs tentatives d’attaque signifient qu’ils agissent comme des épouvantails vivants et effraient les oiseaux, a déclaré Gloudemans.

Eloigner les voleurs ?

La ferme qui produit environ 300 porcelets par an, les déploie normalement pour éliminer les mauvaises herbes ou les restes de récoltes, plutôt que dans le cadre des mesures de sécurité des avions, a assuré le copropriétaire. « C’était la question la plus étrange », a-t-il déclaré en rigolant que « la prochaine fois, peut-être qu’ils me demanderont d’éloigner les voleurs ou quelque chose du genre ». L’aéroport de Schiphol a déclaré que le succès du projet sera mesuré en analysant l’activité des oiseaux dans la région durant la période où les porcs ont été présents, par rapport à quand ils ne l’étaient pas.

Le résultats en 2022

Pour lutter contre les impacts d’oiseaux, l’aéroport emploie déjà 20 contrôleurs d’oiseaux qui travaillent 24 heures sur 24 pour éloigner les oiseaux, en utilisant des technologies telles que les faisceaux laser et les sons. Il plante également des types spéciaux d’herbe pour rendre la zone « aussi peu attrayante que possible pour les oiseaux », a déclaré la porte-parole. Le projet pilote de six semaines avait déjà pris fin au cours de la première semaine de novembre, a déclaré Koster, ajoutant qu’il était « instructif ». Les données collectées seront examinées dans les prochains mois, et une décision sur l’utilisation à plus long terme des porcs est attendue en début de 2022, a-t-elle déclaré