Les services de sécurité néerlandais ont placé leur Premier ministre, Mark Rutte, sous protection policière après les menaces d’un puissant groupe de trafic de drogue, la « Mocro Maffia ». Il s’agit d’un réseau criminel néerlando-marocain qui opère dans le trafic de drogue et le blanchiment d’argent dans plusieurs pays européens. Plusieurs médias néerlandais dont De Telegraaf avait rapporté que le Premier ministre n’est plus autorisé à marcher seul en raison des craintes d’un éventuel enlèvement par la Mocro Maffia.

Les menaces « sont prises très au sérieux » d’après les médias. Le chef du gouvernement utilise très souvent son vélo pour se déplacer en public. Le groupe mafieux est connu pour le trafic de drogue et le meurtre aux Pays-Bas, en Espagne et en Belgique, de même que dans de nombreux pays européens. D’après RTL, le Premier ministre serait menacé en raison de sa détermination à réprimer le trafic de drogue et les réseaux du crime organisé en général.

Assassinat d’un journaliste

La nouvelle avait fait la une des journaux internationaux puisque le groupe mafieux serait lié à plusieurs enquêtes criminelles très médiatisées. L’une des enquêtes impliquant le groupe et très médiatisée était le meurtre du journaliste d’investigation Peter R. de Vries, assassiné le 6 juillet. Les médias néerlandais avaient suggéré que le journaliste avait été tué sur ordre de Ridouane Taghi, le chef de la Mocro Mafia.

Ce dernier dont le nom figure depuis longtemps sur la liste des personnes recherchées par la plupart des gouvernements pour de nombreux meurtres et à la tête de la Mafia Mocro avait a été arrêté à Dubaï en 2019. Les services de renseignement marocains auraient fourni des données qui ont aidé la police de Dubaï à l’arrêter. Les autorités marocaines pensent que Taghi a également ordonné l’attaque à Marrakech, où des hommes armés ont abattu un étudiant en médecine et blessé son camarade de classe. Il est actuellement jugé à Amsterdam et son procès doit durer jusqu’en 2022.