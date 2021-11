C’est une découverte qui a surpris plusieurs médecins aux Etats-Unis. Un homme âgé de 38 ans qui avait autrefois vécu au Guatemala, était atteint d’une neurocysticercose causée par un ver dans son cerveau. Pris d’une violente crise, il s’est rendu au Massachusetts General Hospital de Boston, aux Etats-Unis pour se faire soigner.

Il s’agit d’un ténia qui était mort depuis longtemps

En premier lieu, aucune maladie ne lui avait été diagnostiquée. Mais, c’est après avoir réalisé un scanner du cerveau qu’un vers a été découvert. Le cas du patient a été examiné par le médecin, Edward T. Ryan qui a publié son étude. Cela a donc permis de comprendre que le vers avait quitté son corps pour aller dans son cerveau, il y a vingt ans. Dans une interview accordée au média américain, Washington Post, le docteur Edward T. Ryan a indiqué qu’il s’agit d’un ténia qui était mort depuis longtemps dans le cerveau du patient. « L’infection avait disparu depuis longtemps, mais une partie de son cerveau était cicatrisée, et c’est cette zone cicatrisée qui menait aux crises » a-t-il déclaré.

L’état de santé du trentenaire a par la suite été stabilisé. Il a reçu un traitement à base d’un médicament anti-inflammatoire et deux médicaments antiparasitaires. Les médecins sont allés plus loin en trouvant la cause de la maladie du patient. D’après eux, il a possiblement pris de la nourriture préparée par une personne qui avait un ténia.