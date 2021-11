En Allemagne, une femme a été condamnée à perpétuité pour avoir tué ses 5 enfants. Ces derniers avaient été retrouvés morts dans leurs lits. D’après les autorités, elle aurait été guidée par « la déception, la colère et le désespoir ». Elle a écopé de la peine la plus lourde dans le pays.

Tout serait parti de la découverte des photos de son ex-mari avec sa nouvelle compagne. L’accusée Christiane K. serait alors rentrée dans un cycle infernal qui a conduit au drame absolu, le meurtre de 5 de ses enfants. Pour le président du tribunal Jochen Kötter en charge de l’affaire, elle a décidé en ce moment de punir son mari. Son fils aîné de 11 ans a pu échapper à cette triste fin.

Le drame a eu lieu le 3 septembre 2020 à Wuppertal. Ce matin-là, Christiane K. a réveillé ses enfants, les a drogués lors de leur petit déjeuner et a sorti leurs jouets. Elle les a ensuite conduit un à un dans la salle de bain avant de les étrangler. En tout, trois fillettes âgées de 1 à 3 ans, et deux garçonnets de 6 et 8 ans. Christiane K. avait ensuite tenté de se suicider mais a survécu.