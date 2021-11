Le nouveau docteur en socio-anthropologie Florent Eustache Hessou a évoqué dans une récente déclaration ce qu’il considère comme le siège de la sorcellerie. Pour le journaliste de l’ortb, ce n’est rien d’autre que la « femme et plus précisément la matrice de la femme ». « Je persiste et signe, lorsque la femme est enceinte, elle partage sa respiration avec l’enfant. Elle partage tout avec l’enfant. Lorsque vous descendez du ventre de votre maman et que vous lui faites quelque chose, et elle se fâche, vous avez des soucis » explique-t-il.

« Il y a des filles qui sont possédées et lorsqu’on les approche, on a des soucis à vie »

Pour lui, si cette dernière vous dit que « ça ne marchera pas pour vous », il en sera ainsi. C’est le sexe de la femme qui donne la vie, a poursuivi le journaliste avant de mettre en garde les jeunes qui suivent les films pour adultes. « Il y a des filles qui sont possédées et lorsqu’on les approche, on a des soucis à vie. Aujourd’hui, les jeunes qui voient du cunnilingus, dans les films X, ils doivent mettre leur langue là-bas, si vous faites ça, vous n’avez plus le « nodjè » c’est-à-dire le pouvoir du verbe' » a-t-il déclaré.

« Je ne suis pas « là pour écouter les humeurs des femmes »

Rappelons que c’est le 10 novembre dernier que l’animateur culturel a soutenu sa thèse de doctorat à l’Université d’Abomey-Calavi sur le thème: « Représentations sociales de la sorcellerie (AZE) chez les fon du Sud-Bénin »‘. Il assure que personne n’a pu démontrer le contraire de ce qu’il avance sur les femmes. L’homme prévient par ailleurs qu’il n’est pas « là pour écouter les humeurs des femmes (puisqu’il) est un scientifique ». « Je suis un Docteur, je n’ai pas fait ma thèse sur les réseaux. J’ai fait ma thèse dans les universités africaines avec un jury international et j’ai eu mention très honorable avec les félicitations du jury » rappelle-t-il.