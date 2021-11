En Gambie, alors que les campagnes pour l’élection présidentielle prévue pour le 4 décembre se poursuivent, l’actuel président Adama Barrow, fustige l’arrivée d’un invité surprise dans les meetings. Il s’agit de l’ancien président en exil, Yahya Jammeh. D’après le chef d’État gambien, Yahya Jammeh s’est introduit dans la campagne en vue de créer le trouble.

D’après Adama Barrow, le président en exil s’est associé à l’un des candidats de l’opposition pour semer le trouble dans le pays. Ainsi, il intervient régulièrement par téléphone dans les meetings organisés par ce candidat qui n’est ni plus ni moins que Mama Kandeh, le plus acerbe des opposants au régime Barrow. L’actuel président et candidat à sa propre succession reproche à son prédécesseur ses interventions qui loin d’encenser son régime, n’en ressortent que les côtés négatifs.

Adama Barrow est aussi courroucé par le fait que la majorité de la presse locale affiche les propos de l’ancien président à leur Une. Il déplore également le fait que ces propos occupent une place considérable dans les discussions de ses compatriotes gambiens sur les réseaux sociaux. À en croire, le chef de l’État, c’est une situation qui peut engendrer des conflits dans le pays.

Pour lui, étant un exilé, Yahya Jammeh n’est pas autorisé à intervenir dans la politique de son pays. Aussi, a-t-il mis en garde son challenger, Mama Kandeh. Il a aussi invité la commission électorale à mettre en demeure l’opposant.

Un exilé toujours influent

En dépit de sa situation d’exilé, Yahya Jammeh, semble encore avoir assez d’influence dans son pays. Son ombre continue de planer sur les politiques et même sur l’actuel président Adama Barrow. Avant le début de la campagne, précisément au mois de septembre, ce dernier avait initié une alliance électorale avec l’APRC de Yahya Jammeh. Ce rapprochement n’a pas pu cependant aboutir. L’ancien président avait rejeté la décision affirmant que tout cela avait été fait sans qu’il ne le sache.