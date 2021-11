Il était pressenti pour la présidentielle. Seif al-Islam Kadhafi, le fils du regretté colonel Mouammar Kadhafi a officiellement déposé sa candidature pour la présidentielle prévue en Libye en fin décembre confirmant les informations de LNT d’il y a quelques mois. Il faut préciser que l’on ignorait jusque-là où se trouvait Seif al-Islam Kadhafi. Il reste toujours recherché par la Cour pénale internationale selon les dernières informations.

La CPI accuse en effet le fils de Kadhafi de « crimes contre l’humanité » pendant les événements qui ont conduit à la chute de son père. Âgé de 49 ans , il était resté très discret depuis la chute de son père mais avait manifesté à plusieurs reprises son envie de postuler à la présidence. Pour ses proches, il s’agit pour Seif de restaurer l’état de droit en Libye, mais aussi de reprendre l’oeuvre de son père.

Pour l’occasion, Seif était habillé comme son père avec une abaya et un turban. Il était assisté d’un avocat et a pu recevoir sa carte d’électeur. Après le dépôt, il a récité un verset du Coran et a salué le personnel du Centre d’inscription de la la Haute Commission électorale (HNEC) appelant Dieu à les bénir. « Le candidat Seif al-Islam Mouammar Kadhafi a soumis les documents de sa candidature au bureau de la HNEC à Sebha complétant ainsi toutes les conditions juridiques requises par la loi n°1 relative à l’élection du chef de l’Etat » a confirmé l’institution dans un communiqué.