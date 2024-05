Lithium : voici le leader en Afrique de l’Ouest avec 30% des parts d’une mine

Roche de lithium (JACK WOLFE, NEW LINES MAGAZINE)

Le Mali a réussi à s’imposer comme un acteur majeur dans le secteur minier en Afrique de l’Ouest et particulièrement dans le domaine du lithium. Grâce à la future mine de Goulamina, le pays devrait bientôt devenir le premier producteur de lithium en Afrique de l’Ouest, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives économiques et industrielles.

La mine de Goulamina, située dans la région de Bougouni, dans le sud-ouest du Mali, abrite d’importantes réserves de lithium. Ce minerai est très recherché, car il entre dans la fabrication de batteries utilisées dans les véhicules électriques, les appareils électroniques et les systèmes de stockage d’énergie. Avec la demande croissante de véhicules électriques et d’énergies renouvelables à l’échelle mondiale, le lithium est devenu un élément stratégique dans la transition vers une économie plus propre et plus durable.

Selon les prévisions, le Mali devrait s’imposer en 2024 comme le premier producteur de lithium dans la zone d’Afrique de l’Ouest, grâce à l’exploitation de la mine de Goulamina. Cette mine, développée par un groupement d’investisseurs, bénéficie du soutien du gouvernement malien, qui a récemment obtenu une participation de 30% dans le projet grâce au nouveau code minier en vigueur.

Avec l’ancien code minier, les parts de l’État dans la mine étaient de 20%. Cette mesure vise à garantir une plus grande participation de l’État malien dans l’exploitation des ressources minières du pays et à maximiser les retombées économiques pour la population locale. Le gouvernement malien a réalisé de nombreux efforts afin de faire appliquer le nouveau code minier qui est beaucoup plus avantageux pour le pays.

Les discussions avec les investisseurs furent intenses, mais au final, l’État est ressorti gagnant. L’essor du secteur minier du lithium au Mali offre de nombreuses opportunités économiques et industrielles pour le pays. En plus de générer des revenus importants pour l’État et les entreprises minières, l’exploitation du lithium va stimuler le développement des infrastructures et des services dans les régions minières. Cela va créer des emplois et des opportunités d’affaires pour les communautés locales.

De plus, le Mali est bien positionné pour devenir un hub régional dans la chaîne de valeur du lithium, en développant des capacités de transformation locale et en attirant des investissements dans des usines de fabrication de batteries et d’autres industries liées au lithium. Cette stratégie contribuera à diversifier l’économie nationale.

Cependant, les premières autorités doivent faire en sorte d’avoir un droit de regard pointilleux sur les questions en lien avec la protection de l’environnement, les droits des communautés locales et la transparence dans la gouvernance des ressources naturelles. Il est donc crucial que le gouvernement malien et les acteurs du secteur minier travaillent en étroite collaboration pour garantir que l’exploitation du lithium profite à tous les Maliens, tout en préservant les ressources naturelles du pays pour les générations futures.