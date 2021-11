Benjamin Mendy est un footballeur international français, qui fait partie de l’effectif du club anglais Manchester City. A Manchester City, il occupe le poste de défenseur. Depuis quelques mois, l’international français est dans la tourmente. Arrêté pour agression sexuelle, le défenseur international français est en détention en attendant l’issue de son procès.

Cette semaine, Benjamin Mendy a été accusé de deux autres viols après son arrestation. Dans la journée d’hier, le défenseur s’est présenté devant la justice dans le cadre de l’affaire pour laquelle il est poursuivi. Selon des sources généralement bien introduites, son procès est prévu pour s’ouvrir l’année prochaine. Depuis l’éclatement l’affaire, le nom du footballeur français est régulièrement cité dans la presse. Pour illustrer leurs articles, certains médias ont fait une malencontreuse erreur en utilisant la photo d’un autre Mendy à la place du footballeur français.

C’est la photo d’Edouard Mendy, gardien de but de Chelsea, qui a été utilisé par erreur au lieu de celle du footballeur français qui est inculpé pour plusieurs viols. Cette erreur n’a pas laissé indifférent, l’international sénégalais qui évolue à Chelsea, puisque ce dernier a poussé un coup de gueule dans sa story Instagram. « Triste de voir qu’en 2021, en France comme en Angleterre, pour certains les Noirs n’ont ni prénoms ni visages distinctifs ». Ces « erreurs » de photos paraissent anecdotiques, elles sont au contraire hautement symboliques. Ce n’est pourtant pas si compliqué de différencier 2 visages, d’autant plus quand le maillot est d’une aide précieuse ! », peut-on lire dans l’une des storys du gardien de but.

Merci Edouard Mendy! Nous sommes en 2021 😔😔😔!



STOP 💪🏿🛑✋🏿



Ça prendra du temps mais vous allez finir par nous respecter! Que vous le vouliez ou non 😡😡😡! pic.twitter.com/sg52f2MbyB — Ferland Mendy (@ferland_mendy) November 17, 2021