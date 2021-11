Il y aura bel et bien procès dans les affaires Madougou et Aïvo. La semaine dernière, l’ordonnance de clôture d’instruction a décidé de renvoyer les deux affaires en jugement. Le 06 décembre prochain, le constitutionnaliste Joël Aïvo devra répondre devant la Criet, des faits de « complot contre la sûreté de l’Etat et blanchiment ». Quant à l’autre opposante, candidate recalée à la présidentielle du parti Les Démocrates, elle sera jugée le 10 décembre prochain pour « financement du terrorisme ».

» Madame Madougou va à cette audience avec une certaine présomption de culpabilité »

Un de ses avocats Me Renaud Agbodjo s’interroge sur l’issu du procès, vu la manière dont l’instruction a été conduite. « Vu la conduite exclusivement à charge de l’instruction, nous pensons qu’il faut craindre le pire pour le procès à venir et que madame Madougou va à cette audience avec une certaine présomption de culpabilité » a-t-il déclaré à RFI. L’avocat ne perd cependant pas espoir parce qu’un « sursaut de justice » est toujours possible. En attendant le grand jour, il dit préparer avec ses collègues, le procès avec détermination et sérénité.

Même s’ils étaient condamnés…

Inutile de rappeler que Reckya Madougou et Joël Aïvo sont les deux plus célèbres prisonniers de l’ère de la Rupture. Leur libération contribuera sans doute à décrisper l’atmosphère politique. Par contre, leur condamnation pourrait empirer les choses, mais jusqu’à preuve du contraire, il revient à la justice de juger au Bénin. Même s’ils étaient condamnés, tout espoir ne serait pas perdu. Patrice Talon pourrait bien les gracier, une décision qui serait purement politique bien entendu.