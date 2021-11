Dans le cadre des éliminatoires des 5ème et 6ème journées du 2ème tour de la Coupe du monde Qatar 2022, le sélectionneur national du Bénin, Michel Dussuyer a publié ce mardi 02 novembre 2021, à la salle de presse du stade de l’amitié «Général Mathieu Kérékou» la liste des 25 Ecureuils qui vont défier le jeudi 11 novembre 2021 les Bareas de Madagascar au stade de l’amitié «Général Mathieu Kérékou» et le dimanche 14 novembre 2021 à Lubumbashi les Léopards de la République Démocratique du Congo (RDC). Sur cette liste de Michel Dussuyer, il y a le grand retour de Jodel Dossou, Cèbio Soukou et de Sessi d’Almeida.

Longtemps attendue, la liste de l’entraineur des Ecureuils du Bénin, Michel Dussuyer est enfin connue. Sur sa liste, presque tous les habitués sont présents. Il y a la présence indiscutable des joueurs «cadres» de l’équipe tels que le capitaine Khaled Adénon, le gardien de but Saturnin Allagbé, les défenseurs Olivier Verdon, Kiki David, Hountondji Cédric et Yohann Roche, les milieux de terrain Adéoti Jordan et Sessi d’Almeida et les attaquants Mickael Poté, Steve Mounié et Dossou Jodel. Michel Dussuyer a renouvelé sa confiance aux jeunes joueurs qu’il a intégrés dans son effectif tels que Dandjinou Marcel, Douyèmè Batori, Adilèhou Moise, Assogba Youssouf, Bourou Samadou, Doremus Melvyn, Olaitan Junior et Chabel Gomez.

Le grand retour de Jodel, Sessi et Cèbio

Exclu par Michel Dussuyer de l’effectif des Ecureuils du Bénin pour «fautes graves» à la veille du match contre la Tanzanie à Cotonou, l’attaquant béninois Jodel Dossou a été de nouveau rappelé par son entraineur. Jodel Dossou a désormais la lourde responsabilité de prouver au sélectionneur national qu’il a tiré des leçons de ce qui lui a valu une exclusion. Il doit également démontrer à la face du monde qu’il est un joueur indispensable dans le dispositif tactique de Dussuyer. Quant à Sessi d’Almeida, il avait été blessé. C’est ce qui l’a maintenu hors de l’effectif de l’équipe nationale pendant un temps. Un joueur combatif et un bon ratisseur de ballons en milieu de terrain, le Bénin en a sérieusement besoin face aux Malgaches et aux Congolais. Cèbio Soukou, absent du match contre la Tanzanie pour raison familiale, sera de retour, ce qui ne fera que du bien à l’attaque béninoise.

Les 25 Ecureuils convoqués par Michel Dussuyer

Gardiens de but

Allagbé Saturnin

Dandjinou Marcel

Douyèmè Batori

Défenseurs

Adénon Khaled

Adilèhou Moise

Assogba Youssouf

Bourou Samadou

Doremus Melveyn

Kiki David

Hountondji Cédric

Roche Yohan

Verdon Olivier

Milieux de terrain

Adéoti Jordan

Ahlinvi Mattéo

D’Almeida Sessi

Kossi Rodrigue

Olaitan Junior

Tidjani Anaane

Attaquants

Dossou Jodel

Gomez Chabel

Koukpo Marcelin

Mounié Steve

Poté Mickaël

Sègbé Azankpo Désiré

Soukou Cèbio