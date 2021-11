Le nouveau coronavirus (covid-19) continue de sévir dans le monde. Pour faire face à la pandémie, plusieurs mesures sont prises par les autorités, notamment la vaccination. Cependant, de nombreuses personnes sont toujours réticentes à cette dernière. C’est le cas du vice-président de la Polynésie, Tearii Alpha, qui refuse de se faire vacciner.

Il conserve ses portefeuilles ministériels

Cela a donc amené le chef de l’Etat à le démettre de ses fonctions. L’information a été donnée hier jeudi 04 novembre dans un communiqué de la présidence. « Le choix personnel de M. Alpha n’est pas compatible avec l’exemplarité que requiert la fonction de numéro deux du gouvernement et jette le trouble au sein de l’opinion publique » est-il indiqué. Par ailleurs, Tearii Alpha conserve toujours ses portefeuilles ministériels de l’Agriculture, de l’Economie bleue et de la Recherche. Notons que Tearii Alpha n’est pas la seule personnalité politique à dire non au vaccin contre le coronavius. En effet, le président de l’assemblée Gaston Tong Sang avait annoncé qu’il n’était pas vacciné.

Pour rappel, l’annonce de la présidence intervient après le mariage de Tearii Alpha, en août 2021, au cours duquel le président polynésien Edouard Fritch était présent. Alors que ce dernier avait annoncé l’interdiction des évènements festifs pour lutter contre la pandémie, il avait joué la guitare sur scène. Ces évènements pris en images ont fait le tour des réseaux sociaux, tout en suscitant l’indignation.