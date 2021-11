Le Président de la République du Bénin, Patrice Talon est déjà en France. Il a quitté Cotonou ce dimanche 07 novembre 2021 pour Paris avec son ministre du Tourisme de la Culture et des Arts Jean-Michel Abimbola pour la signature de l’acte de transfert des 26 trésors royaux d’Abomey. Ils seront rejoints par le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbénonci qui quitte Accra le Ghana pour la France.

En présence du Président de la République française Emmanuel Macron et de son homologue du Bénin, Patrice Talon, le ministre du Tourisme de la culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola et son collègue de la France vont signer l’acte de transfert des 26 trésors royaux d’Abomey ce mardi 09 novembre 2021 au Bénin. C’est donc dans cette optique que d’après Frissons Radio, le Président Patrice Talon et la délégation qui l’accompagne se sont envolés pour Paris ce dimanche 07 novembre 2021. Il faut signaler qu’après la signature de l’acte de transfert des 26 trésors royaux d’Abomey, ces œuvres fouleront le mercredi 10 novembre 2021 à 16 heures le sol béninois. Ensuite, ces 26 trésors royaux d’Abomey prendront la destination du Palais de la Marina de Cotonou pour une cérémonie à 17 heures.

Visite des 26 œuvres par le public

Après la cérémonie au Palais de la Marina, les 26 trésors royaux d’Abomey seront gardés à la Présidence de la République pour environs deux mois avant l’ouverture d’une visite au public. Avant que ces 26 trésors royaux aillent définitivement au Musée de l’épopée des amazones et des rois du Danhomè à Abomey, ils seront conservés également à Ouidah.

Détails sur les 26 œuvres

Parmi les 26 trésors royaux d’Abomey qui atterrissent à Cotonou le mercredi 10 novembre 2021, il y aura trois (03) trônes dont ceux de Cana et du Roi Ghézo qui fait près de deux (02) mètres de hauteur et pèse 130 kg. A part ces trois trônes, on aura trois (03) statues parmi elles, l’une des statues royales de Gbéhanzin. Des portes royales, des recardes, une calebasse à couvercle et des vêtements figurent aussi dans les 26 œuvres restituées au Bénin par la France.